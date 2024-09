Landtagswahl in Brandenburg: Geht Woidkes Kalkül auf?

Er hat an den Wahlerfolg seine politische Zukunft geknüpft: Geht die SPD an diesem Sonntag als zweite durchs Ziel, will er seinen Hut als Ministerpräsident nehmen. Dafür gab es viel Kritik. Doch 59 Prozent möchten laut ZDF-Politbarometer Dietmar Woidke als Ministerpräsidenten.