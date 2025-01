Jede Stimme zählt bei der Bundestagswahl gleich - egal, ob der Stimmzettel am Wahlsonntag in die Urne geworfen oder bereits vorher per Brief gewählt wird. Seit 2009 müssen für die Briefwahl keine Gründe mehr angegeben werden, in den letzten Jahren nutzten immer mehr Stimmberechtigte diese Option. Während der Corona-Pandemie stieg der Anteil der Briefwähler. Bei der letzten Bundestagswahl im September 2021 betrug er 47,3 Prozent, ein neuer Höchststand.