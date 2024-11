Nach Bruch der Ampel: Wie sich die Parteien positionieren

Bundeswahlleiterin Ruth Brand appellierte allerdings an Scholz, seinen Zeitplan nicht zu überstürzen. Aus organisatorischen Gründen sei eine Neuwahl im Januar oder Februar riskant, schrieb sie in einem Brief an den Kanzler. Am Montag wollen sich die Wahlleiter von Bund und Ländern für eine erste Besprechung der Wahlvorbereitung treffen.