Die Spannbeton-Versuchsbrücke in Bautzen soll Brücken in Zukunft sicherer machen. Durch gezieltes Monitoring der Veränderungen im Material soll die Lebensdauer der Brücken verlängert werden.

Prominentestes Beispiel für marode Brücken in Deutschland : die Dresdner Carolabrücke, teilweise zusammengebrochen nach einem plötzlichen Temperatursturz. In ihrem Inneren waren die sogenannten Spannstähle schon seit Jahren unbemerkt gebrochen. Doch auch der Rest der Brücke bleibt ein Sorgenkind. Die beiden noch stehenden Brückenzüge sind akut einsturzgefährdet.

Mitten in der Nacht ist die Dresdner Carolabrücke teilweise in die Elbe gestürzt. Im nächsten Jahr hätte der Brückenzug saniert werden sollen. ZDFheute live zu den Hintergründen.

Was ist eine Spannbetonbrücke?

An jedem Brückenzug halten 160 Bündel mit jeweils 24 einzelnen Drähten das Bauwerk zusammen, also insgesamt 3.840. Die Bündel werden mit einem Zugverfahren vorgespannt, so dass sie äußerst fest sind, die gesamte Konstruktion aber noch immer sehr schlank ist. Um die Stahlseil-Bündel herum wird dann das eigentliche Brückenbauwerk gebaut.

Woher weiß man, dass der Stahl bricht?

Der Brückenexperte Steffen Marx von der TU Dresden und sein Team haben dazu geforscht, im Labor tausende Versuche durchgeführt - in diesem Fall an ausgebauten Spannbetonbauteilen aus dem Rückbau von Brücken. Sie haben Drähte künstlich brechen lassen und die entstehenden Schallsignale aufgezeichnet

Und die unterscheiden sich von ihrer Charakteristik her extrem von allen anderen Signalen, sodass wir sehr sicher über künstliche Intelligenzverfahren rausfiltern können, was ist ein Drahtbruch und was ist ein Störgeräusch.

Bei welcher Last könnte eine Brücke zusammenbrechen?

Was geschieht mit und an der Forschungsbrücke?

Wie lassen sich die Erkenntnisse auf andere Brücken anwenden?

Zum Beispiel indem man etwa gleich das Monitoring für die Lebensdauer in eine Brücke einbaut, um immer zu wissen, was im unzugänglichen und nicht sichtbaren Bereich der Brücke vor sich geht.

Das Team will auch herausfinden, was es an Sensorik braucht, um auf der sicheren Seite zu sein. Wichtig dabei: Wo genau sollten in der Brücke welche Art von Sensoren angebracht werden, um ein zuverlässiges Schadensbild zu erhalten?