IT-Sicherheit: BSI sieht "besorgniserregende" Bedrohungslage

Das IT-Sicherheitsamt BSI hat vor einer "besorgniserregenden" Bedrohungslage durch Cyberangriffe in Deutschland gewarnt. Besonders gefährdet seien die Bereiche Verteidigung sowie öffentliche Sicherheit und Ordnung, schreibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in einem Lagebericht.