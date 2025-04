Zwischen dem BSW im Bund und in Thüringen herrscht Unruhe. Sahra Wagenknecht drängt auf einen Führungswechsel an der Spitze der Landespartei. Katja Wolf geht damit in eine Kampfkandidatur.

Es soll ein Kompromiss sein Richtung Bundesspitze: Eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz Donnerstagnachmittag in einem Restaurant in Erfurt. Thüringens BSW-Co-Chef Steffen Schütz verkündet, seine Kandidatur für den Landesvorsitz beim heutigen Parteitag zurückzuziehen.

"Klar ist, wer die AfD schwächen will, der muss sie politisch stellen und nicht mit Parlaments-Tricks", so Mario Voigt, CDU, Ministerpräsident Thüringen.

Schwelender Streit seit Monaten

Nach der Wahl, bei der die AfD stärkste Kraft wurde, zimmerten CDU SPD und BSW das so genannte Brombeerbündnis, das keine eigene Mehrheit hat. Wagenknecht wollte das nicht. Ihr stand zu wenig zum Thema Frieden im Koalitionsvertrag. Immer wieder sollte nachgebessert werden. Katja Wolf warf sie vor, das BSW habe auch deshalb den Einzug in den Bundestag verpasst.

BSW-Co-Chef mit klarer Haltung

Und in einem Brief an die Partei kritisiert Sahra Wagenknecht, "… dass es im BSW eine starke personelle Überschneidung von Landesvorständen und Fraktionen gibt und die Landesvorsitzenden in den Ländern, in denen wir an der Regierung beteiligt sind, zugleich Minister sind. Bei der Neuwahl der Gremien sollte diese Situation überwunden werden."