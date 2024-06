Wagenknecht-Partei legt zu: "BSW dabei, sich zu etablieren"

Damit verändert das BSW die Parteienlandschaft in Deutschland. Darunter leidet unter anderem die Linke , deren prominentes Mitglied Wagenknecht viele Jahre war. Im aktuellen ZDF-Politbarometer kommt die Linke nur noch auf 3 Prozent, würde den Wiedereinzug in den Bundestag also wahrscheinlich verpassen.