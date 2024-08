Buchenwald-Gedenkstättenleiter nach AfD-Kritik bedroht

Zuletzt hatte der Historiker in einem Brief seine Sorge vor der Wahl in Thüringen am 1. September geäußert. Mit der AfD trete eine Partei an, die das Leiden der Opfer des Nationalsozialismus auch in den thüringischen Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora aus der Erinnerung tilgen wolle, schrieb Wagner. Der Brief wurde in einer Auflage von 300.000 Stück an Thüringer über 65 Jahren versandt