Schwerin hat sie bereits eingeführt - als erste Stadt in Deutschland eine Arbeitspflicht für erwerbsfähige Empfänger von Bürgergeld . Und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann würde sie gerne im gesamten Bundesgebiet in Kraft setzen. "Jeder, der in Deutschland Bürgergeld bezieht und arbeiten kann, muss arbeiten gehen. Ansonsten darf es keine Sozialleistungen mehr geben", so Linnemann.