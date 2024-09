Bürgergeld: Heil kündigt für 2025 Nullrunde an

Die monatlichen Zahlungen beim Bürgergeld werden im kommenden Jahr nicht erhöht.Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte am Mittwoch in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv eine Nullrunde an. Der Politiker der SPD begründete dies mit dem gesetzlich vorgegebenen Verfahren zur Berechnung der Höhe der Regelsätze. Die Inflation sei kräftig zurückgegangen auf zuletzt 1,9 Prozent, sagte Heil.