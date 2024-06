Absage an FDP und Union: Bürgergeld für Ukrainer bleibt

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, die Bürgergeld-Zahlungen an rund 1,17 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland einzuschränken. Seitens der Regierung gebe es keine entsprechenden Pläne, den Menschen, die vor dem r ussischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Deutschland flüchteten, künftig statt Bürgergeld Leistungen für Asylbewerber zukommen zu lassen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.