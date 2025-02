Wie etwa an der Königstraße wurden Fahrspuren für Autos in geschützte Radwege umgewandelt oder zumindest verengt, um farblich markierte Fahrradstreifen einzurichten. Noch sei Hamburg keine Fahrradstadt, aber auf dem Weg dahin, sagt der 43-Jährige.

Tschentscher: "Die Verkehrswende wirkt"

Großbaustellen nerven viele Autofahrer

Netze und Fahrzeuge werden kontinuierlich modernisiert. Ein Drittel der Busse fährt bereits elektrisch, in wenigen Jahren soll die gesamte Flotte emissionsfrei unterwegs sein. Ab 2026, so der Plan, werden autonome, also führerlose on-Demand-Busse die letzte Meile schließen und Menschen in Außenbezirken zu Schnellbahn-Haltestellen bringen.