Katarina Blume ist die Spitzenkandidatin der FDP Hamburg für die Bürgerschaftswahl 2025. Mit ihr wollen die Liberalen, die in der Vergangenheit mehrfach als Koalitionspartner der CDU oder SPD an der Landesregierung in Hamburg beteiligt waren, wieder in die Hamburger Bürgerschaft einziehen. Bei der Bürgerschaftswahl 2020 scheiterte die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde, konnte jedoch mit einem Direktmandat einziehen. Aktuell ist sie mit einem fraktionslosen Abgeordneten im Parlament vertreten. Im Fokus stehen bei der FDP die Themen wirtschaftliches Wachstum, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie Verkehrs- und Bildungspolitik. Genehmigungsverfahren sollen durch einen "Wohnungsbauturbo" beschleunigt werden. Außerdem soll die Grunderwerbssteuer auf 3,5 Prozent gesenkt und ihre Aussetzung geprüft werden.Unternehmen will die FDP durch Steuererleichterungen und weniger Bürokratie entlasten. Zudem fordert die Partei erweiterte Sonntagsöffnungen im Einzelhandel. Geht es nach dem Willen der Liberalen, soll Hamburg zum Zentrum für Künstliche Intelligenz in Deutschland werden. Im Bereich Bildung will die FDP unter anderem die Themen Wirtschaft, Umwelt und Berufsorientierung in den schulischen Lehrplänen verankern. Die Liberalen lehnen Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen ab und wollen den Hafen durch eine schnellere Fertigstellung der Köhlbrandbrücke und den Ausbau des Autobahnnetzes besser anbinden. Eine stärkere Nachverdichtung und Aufstockung bestehender Gebäude sowie die kurzzeitige Aussetzung der Grunderwerbsteuer sollen für mehr Wohnraum sorgen.