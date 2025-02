Am 2. März wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Peter Tschentscher tritt wieder für die SPD an. Wer die weiteren Spitzenkandidaten in der Hansestadt sind.

Ein Überblick über die Spitzenkandidaten für die Wahl in Hamburg von den Parteien, die derzeit mit einer Fraktion in der Bürgerschaft vertreten sind.

Peter Tschentscher, SPD

Peter Tschentscher ist der Spitzenkandidat der SPD zur Hamburger Bürgerschaftswahl. Die SPD regiert Hamburg seit 2011 und führt in den Umfragen. Quelle: dpa

Peter Tschentscher löste 2018 Olaf Scholz als Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg ab. Geboren 1966 in Bremen und aufgewachsen in Oldenburg zog Tschentscher 1987 zum Medizinstudium nach Hamburg. Nach 17 Jahren Berufstätigkeit als Arzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde er 2011 Finanzsenator in Hamburg. Der 59-Jährige ist seit 1989 Mitglied in der SPD.

Katharina Fegebank, Grüne

Katharina Fegebank tritt nicht das erste Mal als Spitzenkandidatin der Grünen in Hamburg an. Quelle: action press

Katharina Fegebank ist seit 2015 Zweite Bürgermeisterin in Hamburg sowie Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke. Sie tritt bereits zum dritten Mal als Spitzenkandidatin der Grünen in Hamburg an.

Fegebank wurde 1977 in Bad Oldesloe geboren und wuchs in Bargteheide bei Hamburg auf. Nach ihrem Studium in Politikwissenschaft, Anglistik, Öffentlichem Recht und Europawissenschaften in Freiburg und Berlin arbeitete sie ab 2003 am Institut für Europäische Politik in Berlin. Zuvor absolvierte sie Praktika bei den Vereinten Nationen in New York sowie an der Deutschen Botschaft in Ankara. 2005 wurde sie Beisitzerin im Landesvorstand der Hamburger Grünen. Seit 2011 ist Fegebank Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft.

Dennis Thering, CDU

Dennis Thering tritt bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg für die CDU an. Quelle: dpa

Dennis Thering ist seit 2020 Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Er tritt zum ersten Mal als Spitzenkandidat der CDU an.

Thering wurde 1984 in Hamburg geboren. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einer vierjährigen Beschäftigung bei der Hamburger Sparkasse studierte er Politikwissenschaft an der Universität Hamburg. Im Anschluss arbeitete er als kaufmännischer Angestellter bei der Pflegen und Wohnen Hamburg GmbH. Seit 2001 ist er in der CDU, seit 2011 Mitglied der Bürgerschaft.

Cansu Özdemir, Die Linke

Für die Linke tritt Cansu Özdemir in Hamburg als Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl an. Quelle: dpa

Cansu Özdemir ist seit 2011 Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft. Özdemir wurde 1988 in Hamburg geboren. Sie studierte Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und setzte in ihrer Arbeit einen Schwerpunkt auf Frauen-, Friedens- und Sozialpolitik.

Als Kind kurdischer Eltern engagierte sich Özdemir besonders für den Frieden in der Region Kurdistan. Im Oktober 2019 erließ das Amtsgericht Altona gegen sie eine Geldbuße auf Bewährung, da sie auf Twitter eine Flagge der kurdischen Arbeiterpartei PKK gepostet und eine Aufhebung des Verbots der in Deutschland als terroristische Vereinigung geltenden Partei gefordert hatte. Cansu Özdemir ist seit 2015 Co-Vorsitzende der Linken und deren Justiz-, Inklusions- und Frauenpolitische Sprecherin.

Dirk Nockemann, AfD

Dirk Nockemann ist Landesvorsitzender der AfD Hamburg und ihr Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl. Quelle: dpa

Dirk Nockemann sitzt seit 2015 für die AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Nockemann wurde 1958 in Hagen geboren und studierte Jura an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist seit 2017 Landesvorsitzender der AfD Hamburg, war in seiner Jugend aber in der SPD aktiv. Von 1991 bis 1993 arbeitete er als Referatsleiter und leitender Regierungsdirektor im CDU-geführten Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Danach leitete er bis zum Jahr 2000 das Landesamt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten in Schwerin.

Dirk Nockemann saß von 2001 bis 2003 bereits einmal in der Hamburgischen Bürgerschaft, damals für die Partei Rechtsstaatliche Offensive und war von 2003 bis 2004 Innensenator. Danach trat er für kurze Zeit in die CDU ein. 2013 wurde er Mitglied der in dem Jahr gegründeten AfD.

