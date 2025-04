Bundesaufnahmeprogramm: Deutschland nimmt weitere Afghanen auf

Menschen mit rechtsverbindlicher Aufnahmezusage

Laut Innenministerium sind unter den Menschen, die am Abend in Sachsen gelandet sind, 45 Kinder und Jugendliche. Außerdem seien 76 weibliche und 62 männliche Personen angekommen, sagte ein Sprecher.

Es liegen in diesen Fällen konkrete, bereits in der Vergangenheit gegebene Aufnahmezusagen Deutschlands vor.

2025: 461 Menschen aus Afghanistan

Zuvor hatte es bereits mehrere ähnliche Flüge in diesem Jahr mit insgesamt 461 Menschen aus Afghanistan gegeben. Am 25. Februar und 5. März landeten Flugzeuge in Berlin, am 27. März eines in Hannover.