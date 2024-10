Islamismus: Faesers Taskforce hat Arbeit aufgenommen

"Immer häufiger sehen wir junge Täter, die sich im Netz und in Chats radikalisiert haben", wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) in der Mitteilung zitiert. Es gelte, diese Radikalisierungsprozesse früher zu erkennen und zu stoppen. "Dafür müssen wir neben den Sicherheitsbehörden auch die Zivilgesellschaft und die Forschung an den Tisch holen", fügte Faeser hinzu.