Ampel-Streit: Bundeskanzler Scholz will "klare Worte finden"

Bundeskanzler im Bürgergespräch : Ampel-Streit: Scholz will "klare Worte finden"

21.09.2024 | 07:27 |

Olaf Scholz will in der Ampel künftig mehr Führung zeigen. In der Koalition sei es nicht leicht und werde "auch nicht leichter", so der Kanzler. Dennoch glaubt er an die Ampel.