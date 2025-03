Bundesrat: Zusammensetzung und Stimmenverteilung im Überblick

Die Finanzpläne von CDU CSU und SPD müssen in dieser Woche gleich zwei Hürden nehmen. Am Dienstag wartet die Abstimmung im Bundestag. Gibt es dort die notwendige Zweidrittelmehrheit, blicken am Freitag alle auf den Bundesrat. Auch dort braucht es eine Zweidrittelmehrheit - was längst nicht sicher ist. ZDFheute mit Antworten auf wichtige Fragen.