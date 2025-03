Sondervermögen beschlossen: Jetzt kann Merz Kanzler werden

Der CDU-Chef redet ruhig. Geht auf die Bedenken der Kritiker in den eigenen Reihen ein. Und sagt recht staatstragend, dass sich die außenpolitische Lage in den vergangenen Wochen drastisch verschärft habe.

Die unerklärlichen Fehler des CDU-Chefs

Merz verzichtet heute auf Angriffe gegen die Grünen. Denn er weiß, dass er sie für die Mehrheit braucht. Es ist die erste Lehre, die der Kanzler in spe aus den beinahe unerklärlichen Fehlern der vergangenen Wochen gezogen hat.

Denn erst ätzt CSU-Chef Markus Söder nach der Wahl gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck . Dann spricht Merz Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann auf die Mailbox, statt mit ihr zu verhandeln. Geht man so mit Partnern um, auf deren Zustimmung man angewiesen ist? Agiert so ein Kanzler?

Merz hat durch seine Verhandlungstaktik die Zustimmung der Grünen teuer erkaufen müssen. Statt 50 Milliarden Euro fließen nun 100 Milliarden aus dem Sondervermögen in den Klimaschutz . Punkt für die Grünen.

Wie die Grünen mit Merz abrechnen

Es ist Britta Haßelmann, die Merz an diesen Fehler erinnert. In der schärfsten Rede des Tages wirft sie Merz vor, die Vorschläge der Grünen lange ignoriert zu haben. Habeck etwa habe Investitionen in Schulen oder die Bahn gefordert. Aber: