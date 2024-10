Warum das Verfassungsgericht angreifbar ist

Auch die Altersgrenze der Richter (68 Jahre) soll künftig in der Verfassung stehen. Eine Maßnahme, die auf Erfahrungen in Polen zurückgeht. Dort hatte die bis 2023 von der rechtspopulistischen PiS-Partei geführte Regierung die Altersgrenze für Richterinnen und Richter herabgesetzt. So wurden zahlreiche Richterstellen frei.