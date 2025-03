Bundestag debattiert Milliardenpaket von CDU, CSU und SPD

Was passiert heute im Bundestag?

Es dürfte heute eine große und hitzige Debatte werden im Bundestag . Um 12 Uhr kommt das Parlament in einer Sondersitzung zusammen und diskutiert über neue Schulden und eine Änderung des Grundgesetzes. Für die Debatte sind etwa drei Stunden vorgesehen. Entscheidungen fallen heute noch nicht.

Allerdings geht es um sehr viel Geld. Und für die Union redet unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz . Der mögliche nächste Bundeskanzler wird auch erklären müssen, wie er seinen Kurswechsel in Sachen Schuldenbremse rechtfertigt.

Im Wahlkampf noch sprach sich Friedrich Merz gegen neue Schulden aus. Jetzt will der CDU-Chef Investitionen auf Pump in Milliardenhöhe. In den eigenen Reihen wächst die Kritik.

09.03.2025 | 4:23 min