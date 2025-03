Finanzpaket im Bundestag: Was steht im finalen Entwurf?

Wie soll künftig die Verteidigung finanziert werden?

So gäben insbesondere der Regierungswechsel in den USA und die Überprüfung ihres "sicherheitspolitischen Engagements in Europa" Anlass, die eigene Verteidigungsfähigkeit deutlich zu stärken.

Was enthält der Entwurf zu Infrastruktur und Klima?

Einen anderen Weg will der Gesetzgeber für Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 gehen: In einem neuen Artikel 143h Grundgesetz will er ein Sondervermögen über 500 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 12 Jahren aufsetzen.