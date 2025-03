Bundestag: Debatte über Finanzpaket und Grundgesetzänderung

Worüber wird im Bundestag konkret abgestimmt?

Darüber hinaus soll im Grundgesetz die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro "für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045" ermöglicht werden. Die in diesem Rahmen aufgenommenen Kredite sollen ebenfalls von der Schuldenregel ausgenommen werden.

Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD: Was haben die Grünen damit zu tun?

Ist die Änderung endgültig beschlossen, wenn der Bundestag zugestimmt hat?

Nein, am Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen. Auch dort ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Konkret wären das 46 von 69 Stimmen. Landesregierungen, an denen nur Union, SPD und Grüne beteiligt sind, kommen auf 41 Stimmen. Es wird daher unter anderem auf die sechs Stimmen aus Bayern ankommen, wo die CSU zusammen mit den Freien Wählern regieren, die zunächst gegen das geplante Schuldenpaket waren.

Warum befasst sich der alte und nicht der neue Bundestag damit?

Was wird an dem Vorgehen kritisiert?

Mehrere Abgeordnete wollten das Vorhaben noch per Eilantrag in Karlsruhe stoppen. Sie argumentierten, die Beratungszeit für das Schuldenpaket reiche nicht aus. Die Verfassungsrichter hatten am Freitag und am Montag mehrere Anträge verworfen. Einige zielten darauf, die Sondersitzung des alten Bundestags abzusagen. Daneben ging es darum, den geplanten Beschluss des Finanzpakets zu verhindern. Keiner der Anträge hatte Erfolg. Auch Eilanträge gegen die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens blieben erfolglos.