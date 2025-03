Finanzpaket im Bundestag: Experte sieht "Etikettenschwindel"

Investitionen in Schulen und Kindergärten müssten aus den Kernhaushalten finanziert werden, anstatt das Sondervermögen hierfür zweckzuentfremden, so ifo-Präsident Clemens Fuest.

Clemens Fuest ist Präsident des Münchner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung und einer von vier Ökonomen, die CDU CSU und SPD nach der Bundestagswahl zu finanzpolitischen Reformen beraten haben. Im Gespräch mit ZDFheute live erklärt Fuest, warum Schulden jetzt das richtige politische Mittel sein können - er in dem 500 Milliarden schweren Infrastruktur-Sondervermögen aber einen "Etikettenschwindel" sieht.

Fuest fürchtet Zweckentfremdung von Sondervermögen

In Beratungen habe er vor einer Zweckentfremdung eines Sondervermögens für Infrastruktur gewarnt, sagt Fuest. Wichtige Ausgaben für Betreuung und Kindergärten müssten aus den Kernhaushalten finanziert werden. Zum Vorwurf, das vorgelegte Finanzpaket enthalte zu wenig Investitionen in Infrastruktur, sagt der ifo-Präsident:

Man könne angesichts einer Staatsausgabenquote von 50 Prozent "nicht so tun, als wäre nicht genug Geld da" für Schulen und Kindergärten, so Fuest. Die Zweckentfremdung, vor der er in den Beratungsprozessen gewarnt habe, passiere aber mit den Plänen zur Verwendung der Mittel.