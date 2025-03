Weniger Frauen im Bundestag: Woran das liegen kann

Von den 630 Abgeordneten, die in den 21. Bundestag einziehen, sind nur 204 Frauen. Die Grünen haben den höchsten Frauenanteil mit 61,2 Prozent, gefolgt von der Linken mit 56,2 Prozent. Die SPD kommt auf 41,7 Prozent, die CDU auf 22,6 Prozent. Am niedrigsten ist der Frauenanteil bei der AfD mit 11,8 Prozent.



Damit schneidet Deutschland im internationalen Vergleich schlecht ab. Der alte Bundestag (34,8 Prozent Frauenanteil) lag in einem weltweiten Ranking der Interparlamentarischen Union auf Platz 44 von 180 Ländern. Den ersten Platz belegt übrigens Ruanda - mit einem Frauenanteil von 63,8 Prozent.