Merz zu Finanzpakt-Verhandlungen: "Es ist anspruchsvoll"

Das Interview mit Friedrich Merz im heute journal in voller Länge im Video

CDU-Chef Friedrich Merz sieht die Verhandlungen von Union und SPD mit den Grünen über ein Infrastruktur-Sondervermögen und eine Reform der Schuldenbremse auf einem guten Weg. "Es gibt aus meiner Sicht Lösungsmöglichkeiten" sagte der designierte nächste Bundeskanzler am Donnerstagabend im ZDF heute journal.

Er verstehe, dass es Kritik an den Reformen gebe. Aber vor der Wahl habe es "nie eine Bereitschaft der Ampel gegeben", weitreichende Arbeitsmarktreformen und Reformen in der Migrationspolitik umzusetzen, so Merz.