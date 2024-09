Bundestag: Haushaltsdebatte mit Scholz und Merz

Gestern hätte Scholz die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit CDU und CSU umfassende Zurückweisungen an den Grenzen umzusetzen. Das aber habe Scholz abgelehnt, sagt Dobrindt unter lautem Beifall aus den eigenen Reihen. Das, was Scholz beim Asylgipfel vorgeschlagen habe, praktiziere die Bundespolizei allerdings bereits an den Grenzen.