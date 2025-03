Bundestag: Die konstituierende Sitzung im Liveticker

Die AfD-Fraktion im neuen Bundestag ist doppelt so groß, wie zuvor. Nun pocht die Partei auf wichtige Ämter. Sie verlangt unter anderem, einen Vizepräsidenten des Parlaments zu stellen, und will zudem Vorsitz-Posten in Bundestagsausschüssen sowie einen Platz im Parlamentarischen Kontrollgremium.

Doch es regt sich Widerstand gegen die Ansprüche der AfD: Vertreter von SPD, Grünen und Linken äußerten sich skeptisch bis abweisend zu einer möglichen Unterstützung.