Bundestag: Die konstituierende Sitzung im Liveticker

Die Chancen für den AfD-Kandidaten bei der Wahl zum Präsidium des Bundestags hält Benjamin Höhne von der TU Chemniz für gering: "Ich gehe davon aus, dass das auch wieder nicht klappen wird." In der Regel stellt jede Fraktion einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin, ein AfD-Kandidat wurde für diese Rolle aber noch nie gewählt.

Es gebe "gute Gründe" auf Seiten der anderen Parteien, dies nicht zu tun, so der Politikwissenschaftler. Bundestagsabgeordneten könne man nicht vorschreiben, "wie oder wen man wählen soll". Ursache der Ablehnung der anderen Parteien sei die Brandmauer gegen die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD, so der Experte: "Mit einer rechtsextremen Partei kann es in einer Demokratie keine Zusammenarbeit geben."

Eine ideale Umgangsstrategie gebe es nicht, so Höhne weiter: "Die Nicht-Wahl für den Bundestagsvizepräsidenten ist natürlich ein Stück weit Wasser auf die propagandistischen Mühlen der rechtspopulistischen Partei AfD."