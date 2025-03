Bundestag konstituiert sich: Wird Klöckner Präsidentin?

Was passiert heute im Bundestag?

Um 11 Uhr konstituiert sich der neue Bundestag, er tritt also das erste Mal in der neuen Wahlperiode zusammen. Laut Grundgesetz muss diese erste Sitzung spätestens 30 Tage nach der Wahl stattfinden. Der 25. März ist genau der 30. Tag nach der Wahl Ende Februar, es ist also der letztmögliche Termin. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich und war bisher in elf von bisher 21 Bundestagswahlen der Fall.