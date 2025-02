Trotz aller Kritik: Auf dem Musk-Kanal X will Künast erst einmal bleiben, selbst wenn von ihr in der Polit-Rente nicht mehr ständig Kommentare gefordert werden. Sie will sich selbst mit einem Zettel ermahnen, nur noch einige Minuten am Tag reinzuschauen. Vielleicht ist das die größte Schwierigkeit: abkühlen, runterkommen, sich raushalten. "In eine andere Vertaktung kommen", nennt das Künast.