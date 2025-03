Bundestag streitet über Finanzpaket für Verteidigung

Merz sagte, das Vorhaben dulde keinen Aufschub mehr. Er verwies auf den Krieg in der Ukraine , die Entwicklungen in den USA, Angriffe auf die deutsche Infrastruktur oder Drohnenüberflüge über Bundeswehrkasernen. Es finde ein hybrider Krieg statt, der in den vergangenen Wochen massiv eskaliert sei.