Bundestagsvizepräsident: Fraktionen nominieren Kandidaten

Die CSU will die Innenexpertin Andrea Lindholz in das Parlamentspräsidium entsenden. Die 54-Jährige vertritt seit 2013 den Wahlkreis Aschaffenburg im Bundestag. Die Juristin, die zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende war, gehörte in der letzten Wahlperiode dem Parlamentarischen Kontrollgremium an, das für die Kontrolle der Nachrichtendienste zuständig ist.