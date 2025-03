AfD-Bundestags-Vizepräsident - Experte: Wird "nicht klappen"

Wenn am Dienstag der Bundestag zusammenkommt , werden auch der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin samt Stellvertretern gewählt. In der Regel stellt jede Fraktion einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin - ein AfD-Kandidat wurde für diese Rolle aber noch nie gewählt. Das könnte so bleiben.