Bundestag wird kleiner: Was die Wahlrechtsreform einspart

Die Bundesregierung hatte das Wahlrecht 2023 reformiert, um ein weiteres Wachsen des Parlaments zu verhindern und die Sitzzahl zu deckeln. So sollen nach der nächsten Bundestagswahl nur noch 630 Abgeordnete im Bundestag sitzen, aktuell sind es 733.

Kleinerer Bundestag: In welchen Bereichen am meisten gespart würde

Laut IW kann dadurch pro Jahr eine dreistellige Millionensumme gespart werden. In diesen Bereichen könnte den Wirtschaftsforschern zufolge so am meisten gespart werden: