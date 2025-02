In ihrem "Zukunftsplan" für Deutschland , in dem die AfD ihre Wahlkampfthemen im Flyerformat zusammenfasst, hat sie die Punkte Migration und Asyl ganz nach oben gesetzt. Die AfD plant in ihrem Wahlprogramm eine deutliche Verschärfung in der Migrationspolitik. Unter anderem sollen Flüchtlinge an der Grenze gestoppt und ihre Asylverfahren ins Ausland verlagert werden.