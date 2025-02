Bündnis Sahra Wagenknecht: Was BSW-Wählern wichtig ist

Zum ersten Mal tritt bei einer Bundestagswahl das Bündnis Sahra Wagenknecht an. Wo steht die Partei nach dem erfolgreichen Start 2024? Und was wünschen sich die Wähler?

Kurz vor der Bundestagswahl zeigen wir im Politbarometer2go, welche Themen den Anhängern des BSW wichtig sind und was die Partei dazu bietet. 14.02.2025 | 1:27 min

Bei der Bundestagswahl in einer Woche steht zum ersten Mal auch das " Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit" auf den Wahlzetteln. In vielen Wahlkreisen stellt das BSW noch keinen Direktkandidaten und ist daher überwiegend nur über die Zweitstimme wählbar.

Scheitert das BSW an der Fünf-Prozent-Hürde?

Denn: Das BSW wurde erst vor rund einem Jahr von seiner Namensgeberin gegründet. Zehn Bundestagsabgeordnete der Linkspartei haben sich damals dem BSW angeschlossen und sitzen seitdem für das Bündnis als sogenannte Gruppe im Bundestag - neben Sahra Wagenknecht auch Amira Mohamed Ali, Klaus Ernst und Sevim Dağdelen.

Kurz vor der Wahl wollen die Parteien vor allem Unentschlossene für sich überzeugen. Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer wissen 28 Prozent noch nicht, wen sie wählen wollen. 14.02.2025 | 1:26 min

Ob das BSW auch im künftigen Bundestag vertreten sein wird, ist laut dem ZDF-Politbarometer vom 14. Februar noch fraglich. Wagenknechts Partei steht bei vier Prozent und könnte damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Zwischenzeitlich stand das BSW bundesweit erheblich besser da: Noch im Herbst 2024 gaben acht Prozent der Befragten des ZDF-Politbarometers an, das BSW wählen zu wollen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl gewesen wäre.

BSW-Erfolge bei Wahlen

Überhaupt war 2024 ein überaus erfolgreiches Jahr für das Bündnis Sahra Wagenknecht: Kurz nach der Gründung im Januar stellte sich das BSW bereits viermal zur Wahl. Bei der Europawahl war die neue Partei aus dem Stand sogar erfolgreicher als FDP und die Linke

Für die große Mehrheit der Menschen sei die Kaufkraft spürbar gesunken, kritisiert Wagenknecht. Auch die Bildung sei schlechter geworden. Hier die Rede im Video. 11.02.2025 | 2:46 min

Auch bei den Landtagswahlen in Sachsen Thüringen und Brandenburg im September zog das BSW direkt in die Parlamente ein, erhielt überall mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen. In Brandenburg und Thüringen ist das BSW sogar Juniorpartner in der Regierung.

Bei den Landtagswahlen wurde das BSW eher von älteren Menschen gewählt, von Rentnern und Angestellten. Bei Frauen war das BSW beliebter als bei Männern.

Soziales, Bildung und Frieden

Laut ZDF-Politbarometer treiben BSW-Anhänger zurzeit dieselben Themen um wie im vergangenen Jahr bei den Landtagswahlen. Sie beschäftigt vor allem die Asylpolitik und die Wirtschaftslage. Darin unterscheiden sie sich kaum von den Wählerinnen und Wählern der anderen Parteien. Was auffällt: Die BSW-Anhänger betonen häufiger als die Anhänger anderer Parteien, dass ihnen das soziale Gefälle in Deutschland Sorgen bereitet.

Für einen Frieden in der Ukraine müsse Putin eingebunden werden, sagt BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht. Es müssten mehr Lehrer ausgebildet und der Beruf attraktiver werden. 07.02.2025 | 0:58 min

Das greift das Bündnis Sahra Wagenknecht auch in seinem Wahlprogramm auf. Für eine "gerechte Leistungsgesellschaft" wirbt das BSW allerdings erst an dritter Stelle. Eine Steuer- und Rentenreform, mehr Tarifverträge und ein Mietendeckel sollen hier etwa für mehr Ausgleich sorgen. Außerdem macht sich das BSW für eine "Erneuerung der Bildungspolitik" stark.

Zu Beginn des Programms betont das BSW sein Selbstverständnis als "die einzige konsequente Friedenspartei im Deutschen Bundestag." So soll es mit dem BSW keine "Waffenlieferungen in Kriegsgebiete" geben; zudem will es sich für ein Verbot von Atomwaffen starkmachen.

Deindustrialisierung stoppen, Asylpolitik verschärfen

Die Sorgen ihrer Anhänger um die wirtschaftliche Lage des Landes greift die Wagenknecht-Partei an zweiter Stelle ihres Wahlprogramms auf. Sie plant eine sogenannte "180-Grad-Wende in der Wirtschafts- und Energiepolitik". So soll etwa die Industrie gestärkt werden, indem wieder möglichst günstige Energie importiert werden soll. In der Asylpolitik sollen laut BSW schärfere Regeln gelten.