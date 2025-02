Das ZDF-Politbarometer vom 30. Januar 2025 zeigt: CDU/CSU-Wähler*innen beschäftigt an erster Stelle die Migration und die Frage, wie eine Integration gelingen kann. Ein Thema, auf das die Union nicht nur in ihrem Wahlprogramm reagiert. Inzwischen ist die Frage nach der künftigen Migrationspolitik in Deutschland komplett in den Fokus des Wahlkampfes gerückt.