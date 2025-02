Bundestagswahl: Union vorne, AfD mit Rekord, FDP & BSW raus

Das Nicht-Erscheinen von Sahra Wagenknecht bei der Berliner Runde sei kein erstes Anzeichen eines Rückzugs der BSW-Gründerin, sagt ihre Co-Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali. Sollte der Einzug in den Bundestag nicht gelingen, werde man sich in den Parteigremien beraten und die nächsten Schritte einleiten. Aber auch dann habe das BSW "in dem guten Jahr, in dem es uns gibt, etwas geschafft, was so noch keiner Partei" in der Geschichte der Bundesrepublik gelungen sei, sagte Mohamed Ali und verwies auf Erfolge bei der Europawahl und den Landtagswahlen 2024.