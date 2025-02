X empfiehlt mehr Inhalte von populistischen Parteien

Die Analyse der Daten zeigt: Politiker aus Parteien der Mitte posten mehr oder ähnlich viel wie die der AfD . Aber: X empfiehlt die Inhalte von SPD FDP und CDU seltener. Inhalte der AfD hingegen empfiehlt X mehr als doppelt so oft - und die des BSW mehr als sechsmal häufiger als ihr Anteil an Posts im "Folge Ich"-Feed.

Meinungsfreiheit oder Demokratie-Risiko?

Elon Musk setzte sich einst hehre Ziele: Seine Plattform müsse politisch neutral sein, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen. Meinungsbildung ohne Verzerrung, angeblich ganz anders als in der Presse und dazu transparent für jeden Nutzer. X, so der Slogan, sei der "Dorfplatz der Welt". Die Ergebnisse unseres Versuchs zeigen etwas anderes.

Hält Musk sich an EU-Gesetz?

Was Risiken für die Bundestagwahl angeht, bleibt Virkkunen vage. Man werde gerade in einem Wahljahr genau hinsehen. Ein "Stresstest" mit den Plattformen in Deutschland habe gezeigt, dass sie "gut vorbereitet" seien. Details zu den durchgespielten Szenarien und ihrer Analyse wollte die Bundesnetzagentur, die den Stresstest als so genannter "Digital Service Coordinator" zusammen mit der EU-Kommission durchführte, auf Anfrage nicht mitteilen.