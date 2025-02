Wie ist die Bundestagswahl im Saarland ausgegangen? Wen haben die Menschen landesweit und in den Wahlkreisen gewählt?

Die Grafiken und Karten in diesem Artikel aktualisieren sich während des Wahlabends automatisch. Die Daten dafür kommen von der Bundeswahlleiterin. Sie veröffentlicht die Ergebnisse jeweils erst, wenn der Wahlkreis bzw. das gesamte Bundesland vollständig ausgezählt wurde.

Saarland: Karte mit Erststimmen-Ergebnissen in den Wahlkreisen

Wer die meisten Stimmen hat, zieht aber nicht automatisch in den Bundestag ein. Der Grund: das neue Wahlrecht. Die Wahlkreis-Gewinner bekommen nur dann einen Platz im Bundestag, wenn ihrer Partei entsprechend des Zweitstimmen-Ergebnisses genug Sitze zustehen.

Wer zieht nicht in den Bundestag ein?

Eine Partei bekommt 20 Prozent der Stimmen (Zweitstimme). Ihr stehen damit rechnerisch 126 Sitze im Bundestag zu. Gleichzeitig hat die Partei 130 Wahlkreise gewonnen. Das bedeutet: Die vier Wahlkreis-Sieger mit dem schlechtesten Wahlergebnis kommen nicht in den Bundestag.

Saarland: Karte mit Zweitstimmen-Ergebnissen in den Wahlkreisen

Welche Partei in Ihrem Wahlkreis am stärksten ist, sehen Sie auf folgender Karte: das Ergebnis im Saarland nach Zweitstimme. Diese Stimme entscheidet, wie stark eine Partei im Bundestag vertreten sein wird. Auch hier können Sie auf die Wahlkreise tippen, um Details zu sehen.

Saarland: Ausführliche Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wie stark einzelne Parteien und Kandidierende in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie in folgender Tabelle zusammengefasst. Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis oder Ihrer Gemeinde suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt.