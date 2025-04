Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Dr. Ansgar Hudde, Soziologe an der Universität Köln

Frauen wählen erstmals häufiger links als Männer

In den 1960er- und 1970er-Jahren wählten Frauen häufiger konservativ und stimmten für die Union. Das liege daran, dass für Frauen religiöse und traditionelle Werte wichtiger gewesen seien als für Männer, erklärt Simone Abendschön, Politikwissenschaftlerin an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Union wird zur Männerpartei - Linke und SPD gewinnen Frauen für sich

"Mit dem Eintritt in den Arbeitsmarkt interessierten sich Frauen stärker für sozialdemokratische und sozialstaatliche Fragen", erläutert Abendschön. Diese Entwicklung erklärt den Wandel der SPD von einer traditionellen Männerpartei zu einer Partei mit stärkerer Unterstützung unter Frauen, wie die Grafik oben zeigt.

Die Linke hat sich in den letzten 20 Jahren von einer Männer- zur Frauenpartei entwickelt. Damit ist die Partei international nicht alleine, die Entwicklung ist zum Beispiel in Frankreich ähnlich.

Junge Männer und Frauen driften weiter auseinander

Am größten fällt der Gender Gap an der Wahlurne bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern aus. In der Altersgruppe 18 bis 24 sind die Unterschiede bei der Linken, der FDP und der AfD besonders stark ausgeprägt.