4.506 Menschen, ein gemeinsames Ziel: Sie alle wollen am 23. Februar in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Wie bei der vorangegangenen Wahl 2021 sind erneut die weiblichen Wahlbewerber deutlich in der Unterzahl. Waren es vor vier Jahren 32,6 Prozent sind es nun 31,6 Prozent Frauen (in Zahlen: 1.422), die als Abgeordnete ins Parlament einziehen wollen. Es bewerben sich zudem drei Personen mit Geschlechtseintrag divers, davon zwei in Baden-Württemberg und eine in Rheinland-Pfalz