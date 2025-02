Forschende stellen fest: Parteibindung spielt für die junge Generation eine kleinere Rolle, während das Interesse an Politik weiterhin steigt.

Die Parteien in Deutschland haben die jungen Menschen sehr vernachlässigt aus meiner Perspektive. Sie nehmen ihre Themen nicht systematisch auf und sie sprechen auch nicht kommunikativ ihre Sprache. Sie haben nicht den digitalen Kanal im Vordergrund, der für die jungen Leute aber das alles Entscheidende ist.

ZDFheute: Was sind denn die Themen der jungen Leute, die die Parteien nicht auf dem Schirm haben?

Sie suchen bei den Parteien danach, welche der Parteien spricht mein Thema an? Die wähle ich, das ist ein sehr, sehr demokratischer, ein urdemokratischer Mechanismus.

ZDFheute: Was bedeutet das für das Wahlverhalten der jungen Menschen?

Bei den Umfragen bei denen, die noch nicht wählen dürfen, da wissen wir, dass diese Themen für sie im Vordergrund stehen. Und wenn eine Partei ein Thema aufgreift, dann hat sie eine Chance. Also wenn die AfD das Thema wirtschaftliche Probleme, Krieg aufgreift, dann fühlen sich viele junge Leute angesprochen. Und das gilt analog auch für die CDU CSU und das gilt für alle anderen Parteien.

Hurrelmann: Bei den jungen Leuten unter 25 kann man sagen, dass sie fast nur digitale Kanäle nutzen. Das sind überwiegend selbstbestimmte Social-Media-Plattformen, über die holen sich junge Leute ihre Informationen und da müssen die Parteien präsent sein. Man muss ganz kritisch sehen, das hat die AfD von Anfang an gemacht. Deswegen hatte sie früh einen guten Zugang. Die Linke hat da inzwischen sehr stark aufgeholt, aber die anderen Parteien liegen noch immer sehr weit zurück.

ZDFheute: In was für einer Welt leben die jungen Menschen?

Hurrelmann: Die jungen Leute haben völlig zu Recht das Gefühl, in einer Gesellschaft zu leben, wo nichts mehr richtig kalkulierbar ist. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Zukunft ist nicht überschaubar, nicht berechenbar. Also eine durchaus krisengeschüttelte junge Generation. Die sucht nach Sicherheit, sie möchte ein wenig Gewissheit haben, wie es weitergeht. Und jede Partei, die das anbietet, kann punkten. Die AfD bietet sehr einfache Antworten an, kann damit im Moment punkten.