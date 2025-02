In den vergangenen Wochen wurde vor allem die Spitzenkandidatin der Partei, Heidi Reichinnek , immer wieder als das Erfolgsrezept benannt. Ihre Videos auf TikTok haben Klicks in Millionenhöhe. Eine erfolgreiche Social-Media-Strategie spiele zwar eine Rolle, sei aber nicht der primäre Grund für den Wahlerfolg, sagt Jasmin Riedl, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München.