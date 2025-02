In diesem Jahr tritt die Partei unter neuen Voraussetzungen an, denn im Oktober 2023 haben mit Sahra Wagenknecht & Co. mehrere einflussreiche Parteimitglieder die Linke verlassen und das BSW gegründet. Im Laufe des vergangenen Jahres lag die Linke in Umfragen hinter dem BSW. Doch vor der Bundestagswahl liegt die Partei im ZDF-Politbarometer nun drei Prozentpunkte vor dem BSW.