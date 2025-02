Berliner Runde: Schwierige Regierungsbildung erwartet

Scholz will nicht für SPD verhandeln

Auch personelle Konsequenzen zeichnen sich in der Runde der Spitzenkandidaten bei ARD und ZDF ab: Kanzler Olaf Scholz will nicht als Verhandlungsführer der SPD mögliche Gespräche mit CDU und CSU führen und einer von der Union geführten Regierung nicht angehören. "Für mich ist ganz klar, dass ich mich um das Amt des Bundeskanzlers beworben habe und um kein anderes in der Regierung", sagte Scholz.

Lindner kündigt Rücktritt bei FDP-Aus an

FDP-Chef Christian Lindner wiederum kündigt seinen Rückzug aus der Politik an, falls die Liberalen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und nicht wieder in den Bundestag einziehen sollten. Die FDP müsse sich dann "vollständig politisch und personell erneuern", sagte Lindner. Er selbst werde dann aus der Politik aussteigen.

Schwierige Koalitionssuche zeichnet sich ab

Merz lehnt Zusammenarbeit mit AfD klar ab

Merz schlug dieses Angebot in der Berliner Runde aus: Die AfD könne "ihre Hand ausstrecken, wie sie wolle, wir machen keine falsche Politik für dieses Land", sagte der CDU-Chef. Die AfD wolle das Gegenteil von dem, was die Union wolle. "Wir suchen nicht die Freiheit und den Frieden auf dem Schoß von Putin", sagt Merz in der sogenannten Elefantenrunde mit Blick auf Kooperationsangebote der AfD und deren Russland-Politik.

Oppositionsrolle für Linke und BSW

Die Co-Parteivorsitzende des BSW, Amira Mohamed Ali, verwies auf vorherige Erfolge der Partei bei Europawahlen und Landtagswahlen. Selbst wenn es nicht reiche für den Einzug in den Bundestag, habe das BSW etwas geschafft, was so noch keiner Partei in der Geschichte der Bundesrepublik gelungen sei. Parteigründerin Sahra Wagenknecht war der Einladung in die Berliner Runde nicht gefolgt.