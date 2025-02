Bundestagswahl 2025 im Liveticker: Aktuelles zur Wahl

Trotz zuletzt teilweise schlechter werdender Umfragewerte äußert sich CSU-Chef Markus Söder bei seiner Stimmabgabe optimistisch über ein gutes Ergebnis für die Union. "Ja, ich bin schon sehr zuversichtlich. Ich hoffe, dass wir am Ende die Regierung für unser Land bekommen, damit sich was Richtiges ändert und nicht nur einfach so weitergemacht wird", sagt er in einem Wahllokal in Nürnberg. Das sei sein eigentlicher Wunsch, weil es die Demokratie stärke.

Zu möglichen Optionen für eine sogenannte Zweierkoalition will sich Söder auf Nachfrage nicht äußern, es sei nun "alles gelegt, jetzt schauen wir mal".