Bundestagswahl: Söder lobt SPD als "verlässliche Kraft"

Vier große Stiftungen rufen die CDU/CSU nach deren umstrittener Kleiner Anfrage zur Gemeinnützigkeit zum Dialog auf. In einem Offenen Brief schreiben die Maecentata Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Schöpflin und die Rudolf Augstein Stiftung, dass man sich gerne mit der Fraktion "über die notwendigen Modernisierungen des Gemeinnützigkeitsrechts und die zentrale Rolle der Zivilgesellschaft in einer funktionierenden Demokratie" austausche.

Zugleich halten die Stiftungen fest, dass es in einem sich immer stärker polarisierenden Diskurs gerade für demokratische Parteien der Mitte von elementarer Bedeutung sei, "keine populistisch vereinfachenden Narrative zu übernehmen". Die Union rücke die angesprochenen Nichtregierungsorganisationen in die Nähe einer "Schattenstruktur, 'die mit staatlichen Geldern indirekt Politik betreibt'. Diese Aussage können wir nicht nachvollziehen", so die Stiftungen.