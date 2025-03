Bundestagswahl: Verhandlungsführer treffen sich mit Scholz

Der Bundestag soll bereits am 13. März erstmals über das von CDU/CSU und SPD angestrebte Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur diskutieren. Für diesen Tag soll die erste Lesung anberaumt werden, wie dem Evangelischen Pressedienst heute aus der SPD-Fraktion bestätigt wurde. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Noch am 13. März solle es zu den Gesetzentwürfen eine Ausschussanhörung geben, hieß es aus der SPD-Fraktion. Die Ausschussarbeit werde dann voraussichtlich am 14. März abgeschlossen. Am 17. März soll laut der Planung das Plenum erneut zusammenkommen und über die Vorlagen abstimmen. Bei diesen Sitzungen tagt der Bundestag noch in seiner alten Zusammensetzung - die konstituierende Sitzung des am 23. Februar neu gewählten Parlaments folgt erst Ende März.